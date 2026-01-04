«Нет смысла». Окулов — о том, почему не празднует голы в ворота «Сибири»

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов после победы своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:2), рассказал, что до сих пор испытывает трепетные чувства к родному для него Новосибирску.

— Опять не праздновали голы в ворота «Сибири». Не замыливаются ли чувства, ведь уже почти 10 лет прошло с момента ухода?

— Нет, я с уважением отношусь к клубу, здесь воспитан, это мой родной город. Нет смысла праздновать, — сказал Окулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Всего в нынешнем сезоне на счету 30-летнего Окулова 47 (16+31) очков в 40 матчах. Его команда занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 57 очками после 40 встреч.