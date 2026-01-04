Скидки
Хоккей Новости

Квартальнов: вратарь «Трактора» дал возможность победить своей команде

Квартальнов: вратарь «Трактора» дал возможность победить своей команде
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Светлаков (Глотов, Джиошвили) – 10:35 (5x5)     1:1 Лимож (Энас, Пинчук) – 17:16 (5x5)     2:1 Григоренко (Кравцов) – 19:58 (5x5)     3:1 Кадейкин (Коршков, Рыков) – 20:39 (5x5)     4:1 Глотов (Гросс, Коромыслов) – 21:30 (5x5)     4:2 Пинчук (Брук, Лимож) – 33:11 (5x5)     4:3 Кузнецов (Пинчук, Лимож) – 44:53 (5x4)     5:3 Кадейкин (Горюнов-Рольгизер, Коршков) – 53:57 (5x5)     5:4 Лимож (Пинчук, Смит) – 55:01 (5x5)    

«Думаю, роковые вещи случились в конце первого периода. За 20 секунд до конца стартовой двадцатиминутки нужно было сыграть попроще Виталику Пинчуку – просто забросить шайбу в глубину и не дать контратаке случиться.

Конечно, конец первого периода и начало второй двадцатиминутки получились неудачными, если взять в общей сложности – за две минуты три гола забил соперник. Это придало «Трактору» импульс, где-то мы остановились, перестали бороться. Нельзя многое позволять такому сопернику, у которого хорошая линия нападения и ребята из момента выжимают максимум, правильные вещи делают. Нам нужно было побольше моментов создавать, чтобы забить «Трактору».

Мы всё-таки здорово вернулись в игру, но где-то не получилось в концовке. Имели шансы: Вадим Мороз хорошие моменты создавал, Виталий Пинчук выходил на рандеву с голкипером соперника, но не забили. Вратарь «Трактора» дал возможность победить своей команде», — приводит слова Квартальнова официальный сайт белорусской команды.

Минчане остались с 57 очками и идут вторыми в турнирной таблице Западной конференции, лишь по дополнительным показателям уступая первую строчку «Северстали».

