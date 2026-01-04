Квартальнов: вратарь «Трактора» дал возможность победить своей команде

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:5).

«Думаю, роковые вещи случились в конце первого периода. За 20 секунд до конца стартовой двадцатиминутки нужно было сыграть попроще Виталику Пинчуку – просто забросить шайбу в глубину и не дать контратаке случиться.

Конечно, конец первого периода и начало второй двадцатиминутки получились неудачными, если взять в общей сложности – за две минуты три гола забил соперник. Это придало «Трактору» импульс, где-то мы остановились, перестали бороться. Нельзя многое позволять такому сопернику, у которого хорошая линия нападения и ребята из момента выжимают максимум, правильные вещи делают. Нам нужно было побольше моментов создавать, чтобы забить «Трактору».

Мы всё-таки здорово вернулись в игру, но где-то не получилось в концовке. Имели шансы: Вадим Мороз хорошие моменты создавал, Виталий Пинчук выходил на рандеву с голкипером соперника, но не забили. Вратарь «Трактора» дал возможность победить своей команде», — приводит слова Квартальнова официальный сайт белорусской команды.

Минчане остались с 57 очками и идут вторыми в турнирной таблице Западной конференции, лишь по дополнительным показателям уступая первую строчку «Северстали».