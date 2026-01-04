Окулов — о периодическом недонастрое «Авангарда»: некоторые приезжают и играют матч жизни

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов после победы своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:2), объяснил, почему у «ястребов» часто возникают проблемы в играх с аутсайдерами в нынешнем сезоне.

— Почему у «Авангарда» есть недонастрой в играх с командами из нижней части турнирной таблицы?

— Согласен, есть такой момент. Некоторые игры не проводим на полную катушку. С ними нелегко, некоторые приезжают и играют матч жизни, как та же «Лада», одна из сложных встреч — столько борьбы и рутины. Надо точно улучшать этот показатель, — сказал Окулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Всего в нынешнем сезоне на счету 30-летнего Окулова 47 (16+31) очков в 40 матчах.