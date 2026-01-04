Скидки
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
16:30 Мск
Окулов — о периодическом недонастрое «Авангарда»: некоторые приезжают и играют матч жизни

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов после победы своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:2), объяснил, почему у «ястребов» часто возникают проблемы в играх с аутсайдерами в нынешнем сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
1:0 Абрамов (Кошелев, Косолапов) – 04:08 (5x5)     1:1 Потуральски (Чеккони) – 10:27 (5x5)     1:2 Окулов (Рашевский) – 20:53 (5x5)     1:3 Окулов – 28:25 (5x5)     1:4 Чистяков (Рашевский, Прохоркин) – 30:40 (5x4)     2:4 Косолапов (Бек, Аланов) – 34:18 (5x4)     2:5 Шарипзянов (Прохоркин, Окулов) – 59:04 (en)    

— Почему у «Авангарда» есть недонастрой в играх с командами из нижней части турнирной таблицы?
— Согласен, есть такой момент. Некоторые игры не проводим на полную катушку. С ними нелегко, некоторые приезжают и играют матч жизни, как та же «Лада», одна из сложных встреч — столько борьбы и рутины. Надо точно улучшать этот показатель, — сказал Окулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Всего в нынешнем сезоне на счету 30-летнего Окулова 47 (16+31) очков в 40 матчах.

