Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос, почему у Фукале не пошла игра в матче с «Трактором»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:5) ответил на вопрос, почему эта игра сложилась крайне неудачно для голкипера «зубров» Зака Фукале, который до перехода в белорусский клуб защищал цвета именно челябинского коллектива. Канадец был заменён на Василия Демченко в начале второго периода после четырёх пропущенных шайб.

«Фукале в своё время играл за «Трактор» и феерил, Вася Демченко – воспитанник челябинцев. Может, у Фукале не его день, перегорел», — приводит слова Квартальнова официальный сайт белорусской команды.

Минчане остались с 57 очками и идут вторыми в турнирной таблице Западной конференции, лишь по дополнительным показателям уступая первую строчку «Северстали».