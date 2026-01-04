Окулов — о гонке бомбардиров: не буду обманывать, конечно, периодически захожу, смотрю

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов после победы своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:2), ответил на вопрос, следит ли за гонкой бомбардиров лиги. В этой встрече форвард отметился дублем и результативной передачей.
— Заглядываете ли в таблицу бомбардиров КХЛ? Ни разу не выигрывали приз, а тут всего одно очко до первого места.
— Не буду обманывать, конечно, периодически захожу, смотрю. Приятно быть в лидерах. Но если начнёшь зацикливаться и будешь об этом много думать и смотреть, набрал ли конкурент очко, погубишь себя, будет тяжело. Стараюсь не думать об этом, могу только в выходной глянуть, — сказал Окулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.
Всего в нынешнем сезоне на счету 30-летнего Окулова 47 (16+31) очков в 40 матчах. Это лишь на одно очко меньше, чем у действующего лидера бомбардирской гонки Владимира Ткачёва из «Металлурга».
