«Ак Барс» выиграл четвёртый раз кряду, прервав 5-матчевую победную серию «Автомобилиста»

В Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Ак Барс» уверенно обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга со счётом 5:0.

В составе победителей шайбами отметились Артём Галимов, Александр Хмелевски, Александр Барабанов, Григорий Денисенко и Михаил Фисенко. Также в первом периоде Денисенко не реализовал буллит.

Команда Анвара Гатиятулина одержала четвёртую победу подряд, набрала 58 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» не смог продлить свою пятиматчевую победную серию, остался с 49 очками и идёт на четвёртой строчке Востока.