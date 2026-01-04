«Ак Барс» выиграл четвёртый раз кряду, прервав 5-матчевую победную серию «Автомобилиста»
Поделиться
В Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Ак Барс» уверенно обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга со счётом 5:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Галимов (Миллер, Барабанов) – 15:28 (5x5) 2:0 Хмелевски (Бровкин, Кателевский) – 16:57 (5x5) 3:0 Барабанов (Галимов, Сафонов) – 26:52 (5x5) 4:0 Денисенко (Терехов, Лучевников) – 44:12 (5x5) 5:0 Фисенко (Денисенко, Лучевников) – 44:41 (5x5)
В составе победителей шайбами отметились Артём Галимов, Александр Хмелевски, Александр Барабанов, Григорий Денисенко и Михаил Фисенко. Также в первом периоде Денисенко не реализовал буллит.
Команда Анвара Гатиятулина одержала четвёртую победу подряд, набрала 58 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» не смог продлить свою пятиматчевую победную серию, остался с 49 очками и идёт на четвёртой строчке Востока.
Комментарии
- 4 января 2026
-
19:30
-
19:28
-
19:16
-
18:56
-
18:48
-
18:36
-
18:26
-
18:16
-
18:05
-
17:50
-
17:42
-
17:36
-
17:28
-
17:21
-
16:29
-
16:19
-
15:45
-
15:28
-
15:12
-
14:52
-
14:32
-
14:10
-
14:00
-
13:36
-
13:16
-
12:54
-
12:46
-
12:24
-
12:00
-
11:48
-
11:44
-
11:30
-
11:30
-
11:18
-
11:00