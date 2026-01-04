Скидки
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
16:30 Мск
Ак Барс — Автомобилист, результат матча 4 января 2026 года, счёт 5:0, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» выиграл четвёртый раз кряду, прервав 5-матчевую победную серию «Автомобилиста»
Комментарии

В Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Ак Барс» уверенно обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Галимов (Миллер, Барабанов) – 15:28 (5x5)     2:0 Хмелевски (Бровкин, Кателевский) – 16:57 (5x5)     3:0 Барабанов (Галимов, Сафонов) – 26:52 (5x5)     4:0 Денисенко (Терехов, Лучевников) – 44:12 (5x5)     5:0 Фисенко (Денисенко, Лучевников) – 44:41 (5x5)    

В составе победителей шайбами отметились Артём Галимов, Александр Хмелевски, Александр Барабанов, Григорий Денисенко и Михаил Фисенко. Также в первом периоде Денисенко не реализовал буллит.

Команда Анвара Гатиятулина одержала четвёртую победу подряд, набрала 58 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» не смог продлить свою пятиматчевую победную серию, остался с 49 очками и идёт на четвёртой строчке Востока.

Новости. Хоккей
