ЦСКА — Локомотив, результат матча 4 января 2026 года, счёт 1:2 Б, КХЛ 2025/2026

Ярославский «Локомотив» в четвёртый раз в сезоне обыграл ЦСКА Игоря Никитина
Комментарии

В Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичный ЦСКА потерпел поражение от ярославского «Локомотива» (1:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Паник, Елесин) – 12:52 (5x5)     1:1 Зернов (Гурьянов) – 42:47 (5x5)     1:2 Каюмов – 65:00    

В середине первого периода Байрон Фрейз вывел гостей вперёд. Армейцы смогли отыграться в начале третьей двадцатиминутки усилиями Дениса Зернова. В серии буллитов точнее оказались ярославцы юлагодаря точным броскам Александра Радулова и Артура Каюмова.

Таким образом, «Локомотив» победил ЦСКА уже в четвёртом очном матче подряд в нынешнем сезоне. «Железнодорожники» набрали 58 очков и вернулись на первое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА занимает шестое место на Западе с 48 очками.

