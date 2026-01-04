Ярославский «Локомотив» в четвёртый раз в сезоне обыграл ЦСКА Игоря Никитина

В Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичный ЦСКА потерпел поражение от ярославского «Локомотива» (1:2 Б).

В середине первого периода Байрон Фрейз вывел гостей вперёд. Армейцы смогли отыграться в начале третьей двадцатиминутки усилиями Дениса Зернова. В серии буллитов точнее оказались ярославцы юлагодаря точным броскам Александра Радулова и Артура Каюмова.

Таким образом, «Локомотив» победил ЦСКА уже в четвёртом очном матче подряд в нынешнем сезоне. «Железнодорожники» набрали 58 очков и вернулись на первое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА занимает шестое место на Западе с 48 очками.