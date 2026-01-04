Ярославский «Локомотив» в четвёртый раз в сезоне обыграл ЦСКА Игоря Никитина
Поделиться
В Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичный ЦСКА потерпел поражение от ярославского «Локомотива» (1:2 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Паник, Елесин) – 12:52 (5x5) 1:1 Зернов (Гурьянов) – 42:47 (5x5) 1:2 Каюмов – 65:00
В середине первого периода Байрон Фрейз вывел гостей вперёд. Армейцы смогли отыграться в начале третьей двадцатиминутки усилиями Дениса Зернова. В серии буллитов точнее оказались ярославцы юлагодаря точным броскам Александра Радулова и Артура Каюмова.
Таким образом, «Локомотив» победил ЦСКА уже в четвёртом очном матче подряд в нынешнем сезоне. «Железнодорожники» набрали 58 очков и вернулись на первое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА занимает шестое место на Западе с 48 очками.
Комментарии
- 4 января 2026
-
20:09
-
19:51
-
19:30
-
19:28
-
19:16
-
18:56
-
18:48
-
18:36
-
18:26
-
18:16
-
18:05
-
17:50
-
17:42
-
17:36
-
17:28
-
17:21
-
16:29
-
16:19
-
15:45
-
15:28
-
15:12
-
14:52
-
14:32
-
14:10
-
14:00
-
13:36
-
13:16
-
12:54
-
12:46
-
12:24
-
12:00
-
11:48
-
11:44
-
11:30
-
11:30