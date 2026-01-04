Скидки
ХК «Спартак» обыграл в гостях ХК «Торпедо» в матче с 13 заброшенными шайбами

Комментарии

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Торпедо» потерпело поражение от московского «Спартака» со счётом 6:7.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
6 : 7
Спартак
Москва
1:0 Атанасов (Соколов, Виноградов) – 03:29 (5x3)     2:0 Сизов (Виноградов) – 05:20 (5x5)     2:1 Соловьёв (Пивчулин, Мансуров) – 07:23 (5x5)     2:2 Орлов (Тодд, Миронов) – 15:31 (5x4)     3:2 Виноградов (Ткачёв, Конюшков) – 19:38 (5x4)     4:2 Журавлёв (Гараев) – 25:47 (5x4)     4:3 Орлов (Мальцев) – 30:22 (5x4)     4:4 Коростелёв (Рубцов, Ружичка) – 31:37 (5x4)     5:4 Летунов (Гончарук) – 35:25 (5x5)     5:5 Локхарт (Тодд, Миронов) – 50:37 (5x4)     6:5 Атанасов (Фирстов, Виноградов) – 51:49 (5x4)     6:6 Тодд – 53:26 (5x5)     6:7 Мальцев (Миронов, Тодд) – 57:44 (5x4)    

У хозяев дублем отметился Василий Атанасов. Ещё по шайбе забросили Антон Сизов, Егор Виноградов, Даниил Журавлёв и Максим Летунов.

В составе «Спартака» дубль на счету Даниила Орлова. Также у красно-белых отличились Дмитрий Соловьёв, Никита Коростелёв, Люк Локхарт, Нэйтан Тодд и Андрей Миронов.

«Спартак» набрал 47 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» осталось с 50 очками и идёт на пятой строчке в таблице Запада.

Турнирная таблица КХЛ
