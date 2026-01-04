ХК «Спартак» обыграл в гостях ХК «Торпедо» в матче с 13 заброшенными шайбами
В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Торпедо» потерпело поражение от московского «Спартака» со счётом 6:7.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
6 : 7
Спартак
Москва
1:0 Атанасов (Соколов, Виноградов) – 03:29 (5x3) 2:0 Сизов (Виноградов) – 05:20 (5x5) 2:1 Соловьёв (Пивчулин, Мансуров) – 07:23 (5x5) 2:2 Орлов (Тодд, Миронов) – 15:31 (5x4) 3:2 Виноградов (Ткачёв, Конюшков) – 19:38 (5x4) 4:2 Журавлёв (Гараев) – 25:47 (5x4) 4:3 Орлов (Мальцев) – 30:22 (5x4) 4:4 Коростелёв (Рубцов, Ружичка) – 31:37 (5x4) 5:4 Летунов (Гончарук) – 35:25 (5x5) 5:5 Локхарт (Тодд, Миронов) – 50:37 (5x4) 6:5 Атанасов (Фирстов, Виноградов) – 51:49 (5x4) 6:6 Тодд – 53:26 (5x5) 6:7 Мальцев (Миронов, Тодд) – 57:44 (5x4)
У хозяев дублем отметился Василий Атанасов. Ещё по шайбе забросили Антон Сизов, Егор Виноградов, Даниил Журавлёв и Максим Летунов.
В составе «Спартака» дубль на счету Даниила Орлова. Также у красно-белых отличились Дмитрий Соловьёв, Никита Коростелёв, Люк Локхарт, Нэйтан Тодд и Андрей Миронов.
«Спартак» набрал 47 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» осталось с 50 очками и идёт на пятой строчке в таблице Запада.
