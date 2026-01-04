ХК «Спартак» обыграл в гостях ХК «Торпедо» в матче с 13 заброшенными шайбами

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Торпедо» потерпело поражение от московского «Спартака» со счётом 6:7.

У хозяев дублем отметился Василий Атанасов. Ещё по шайбе забросили Антон Сизов, Егор Виноградов, Даниил Журавлёв и Максим Летунов.

В составе «Спартака» дубль на счету Даниила Орлова. Также у красно-белых отличились Дмитрий Соловьёв, Никита Коростелёв, Люк Локхарт, Нэйтан Тодд и Андрей Миронов.

«Спартак» набрал 47 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» осталось с 50 очками и идёт на пятой строчке в таблице Запада.