Тренер «Автомобилиста» Заварухин отказался отвечать на вопрос о Да Косте на Олимпиаде

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после поражения своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:5) не стал отвечать на вопрос об участии французского форварда команды Стефана Да Косты в Олимпиаде-2026.

«Стефан Да Коста? Мы за каждого игрока рады, кто едет в сборную, но что касается Да Косты на Олимпиаде – на сегодняшний день без комментариев», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету 36-летнего Да Косты 28 (9+19) очков в 31 матче. Его команда не смогла продлить пятиматчевую победную серию, осталась с 49 очками и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.