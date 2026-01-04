Тренер «Автомобилиста» Заварухин отказался отвечать на вопрос о Да Косте на Олимпиаде
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после поражения своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:5) не стал отвечать на вопрос об участии французского форварда команды Стефана Да Косты в Олимпиаде-2026.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Галимов (Миллер, Барабанов) – 15:28 (5x5) 2:0 Хмелевски (Бровкин, Кателевский) – 16:57 (5x5) 3:0 Барабанов (Галимов, Сафонов) – 26:52 (5x5) 4:0 Денисенко (Терехов, Лучевников) – 44:12 (5x5) 5:0 Фисенко (Денисенко, Лучевников) – 44:41 (5x5)
«Стефан Да Коста? Мы за каждого игрока рады, кто едет в сборную, но что касается Да Косты на Олимпиаде – на сегодняшний день без комментариев», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету 36-летнего Да Косты 28 (9+19) очков в 31 матче. Его команда не смогла продлить пятиматчевую победную серию, осталась с 49 очками и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.
