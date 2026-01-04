Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Автомобилиста» Заварухин отказался отвечать на вопрос о Да Косте на Олимпиаде

Тренер «Автомобилиста» Заварухин отказался отвечать на вопрос о Да Косте на Олимпиаде
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после поражения своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:5) не стал отвечать на вопрос об участии французского форварда команды Стефана Да Косты в Олимпиаде-2026.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Галимов (Миллер, Барабанов) – 15:28 (5x5)     2:0 Хмелевски (Бровкин, Кателевский) – 16:57 (5x5)     3:0 Барабанов (Галимов, Сафонов) – 26:52 (5x5)     4:0 Денисенко (Терехов, Лучевников) – 44:12 (5x5)     5:0 Фисенко (Денисенко, Лучевников) – 44:41 (5x5)    

«Стефан Да Коста? Мы за каждого игрока рады, кто едет в сборную, но что касается Да Косты на Олимпиаде – на сегодняшний день без комментариев», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету 36-летнего Да Косты 28 (9+19) очков в 31 матче. Его команда не смогла продлить пятиматчевую победную серию, осталась с 49 очками и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
«У него самая великая карьера среди французов». Главный тренер сборной Франции о Да Косте
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android