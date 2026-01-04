Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков оценил победу над минским «Динамо» в матче КХЛ

Комментарии

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (5:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Светлаков (Глотов, Джиошвили) – 10:35 (5x5)     1:1 Лимож (Энас, Пинчук) – 17:16 (5x5)     2:1 Григоренко (Кравцов) – 19:58 (5x5)     3:1 Кадейкин (Коршков, Рыков) – 20:39 (5x5)     4:1 Глотов (Гросс, Коромыслов) – 21:30 (5x5)     4:2 Пинчук (Брук, Лимож) – 33:11 (5x5)     4:3 Кузнецов (Пинчук, Лимож) – 44:53 (5x4)     5:3 Кадейкин (Горюнов-Рольгизер, Коршков) – 53:57 (5x5)     5:4 Лимож (Пинчук, Смит) – 55:01 (5x5)    

«Сегодня стартовали в новом году. Играли с лидером Запада, очень сильным соперником. Что касается нашей игры, была колоссальная самоотдача всех без исключения игроков. Очень хотели выиграть. Думаю, такой хоккей всем понравился. Самое главное — мы победили!

Почему сегодня не было нового тренера Андрея Шаянова? Андрей — тренер-аналитик. Он уже в команде и наблюдает за игрой сверху. Мы с ним постоянно на связи.

Первое звено соперника сегодня организовало все четыре шайбы, а наше пропустило две? Сегодня все старались, играли хорошо. Без ошибок невозможно в хоккее в принципе. Все моменты будем разбирать, улучшать игру с каждым матчем», — приводит слова Корешкова официальный сайт уральской команды.

Уральцы набрали 42 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

