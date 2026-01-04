Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков оценил победу над минским «Динамо» в матче КХЛ

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (5:4).

«Сегодня стартовали в новом году. Играли с лидером Запада, очень сильным соперником. Что касается нашей игры, была колоссальная самоотдача всех без исключения игроков. Очень хотели выиграть. Думаю, такой хоккей всем понравился. Самое главное — мы победили!

Почему сегодня не было нового тренера Андрея Шаянова? Андрей — тренер-аналитик. Он уже в команде и наблюдает за игрой сверху. Мы с ним постоянно на связи.

Первое звено соперника сегодня организовало все четыре шайбы, а наше пропустило две? Сегодня все старались, играли хорошо. Без ошибок невозможно в хоккее в принципе. Все моменты будем разбирать, улучшать игру с каждым матчем», — приводит слова Корешкова официальный сайт уральской команды.

Уральцы набрали 42 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.