Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков оценил победу над минским «Динамо» в матче КХЛ

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (5:4).
«Сегодня стартовали в новом году. Играли с лидером Запада, очень сильным соперником. Что касается нашей игры, была колоссальная самоотдача всех без исключения игроков. Очень хотели выиграть. Думаю, такой хоккей всем понравился. Самое главное — мы победили!
Почему сегодня не было нового тренера Андрея Шаянова? Андрей — тренер-аналитик. Он уже в команде и наблюдает за игрой сверху. Мы с ним постоянно на связи.
Первое звено соперника сегодня организовало все четыре шайбы, а наше пропустило две? Сегодня все старались, играли хорошо. Без ошибок невозможно в хоккее в принципе. Все моменты будем разбирать, улучшать игру с каждым матчем», — приводит слова Корешкова официальный сайт уральской команды.
Уральцы набрали 42 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.
