«Локомотив» в шестой раз подряд обыграл ЦСКА в матчах КХЛ

В Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичный ЦСКА потерпел поражение от ярославского «Локомотива» (1:2 Б). Эта победа стала уже шестой подряд для железнодорожников в матчах с московскими армейцами в рамках КХЛ.

В последний раз ЦСКА праздновал победу во встрече с «Локомотивом» 8 декабря 2024 года, обыграв соперников в Ярославле со счётом 2:1. Последнюю победу над ярославцами на своём льду армейцы добыли 14 ноября 2024 года со счётом 2:0.

Отметим, в текущем регулярном чемпионате эти соперники уже не встретятся.

Железнодорожники набрали 58 очков и вернулись на первое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА занимает шестое место на Западе с 48 очками.