Гатиятулин: принципиальность игры с «Автомобилистом»? Я такими категориями не измеряю

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил разгромную победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:0).

«Хорошее начало матча, было много активных действий, этой активностью мы создавали моменты, здорово их реализовывали. Все 60 минут провели с достаточной концентрацией, хорошая командная победа.

Принципиальность игры? Я такими категориями не измеряю. Наверное, для болельщиков это заметно. Хотя мы много матчей провели с «Автомобилистом» за последний год, может быть, у ребят есть личные счёты с кем-то.

Для команды важно, что сыграли «на ноль», но больше для вратарей. Да, где-то не получалось довести до этого победные матчи, но сегодня все постарались минимизировать ошибки. А если они были, Тимур [Билялов] сыграл здорово, уверенно и заслужил «сухую» игру», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, набрал 58 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.