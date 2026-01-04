Скидки
Хоккей

Гатиятулин: принципиальность игры с «Автомобилистом»? Я такими категориями не измеряю

Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил разгромную победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Галимов (Миллер, Барабанов) – 15:28 (5x5)     2:0 Хмелевски (Бровкин, Кателевский) – 16:57 (5x5)     3:0 Барабанов (Галимов, Сафонов) – 26:52 (5x5)     4:0 Денисенко (Терехов, Лучевников) – 44:12 (5x5)     5:0 Фисенко (Денисенко, Лучевников) – 44:41 (5x5)    

«Хорошее начало матча, было много активных действий, этой активностью мы создавали моменты, здорово их реализовывали. Все 60 минут провели с достаточной концентрацией, хорошая командная победа.

Принципиальность игры? Я такими категориями не измеряю. Наверное, для болельщиков это заметно. Хотя мы много матчей провели с «Автомобилистом» за последний год, может быть, у ребят есть личные счёты с кем-то.

Для команды важно, что сыграли «на ноль», но больше для вратарей. Да, где-то не получалось довести до этого победные матчи, но сегодня все постарались минимизировать ошибки. А если они были, Тимур [Билялов] сыграл здорово, уверенно и заслужил «сухую» игру», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, набрал 58 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

