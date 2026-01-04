Дед Мороз болел за ЦСКА, Исаев праздновал победу «Локомотива». Яркие кадры матча в Москве
4 января на «ЦСКА-Арене» в Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Победу в серии послематчевых буллитов одержали гости – 2:1 Б.
Лучшие кадры матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
В середине первого периода Байрон Фрейз вывел гостей вперёд. Армейцы смогли отыграться в начале третьей двадцатиминутки усилиями Дениса Зернова. В серии буллитов точнее оказались ярославцы. Александр Радулов и Артур Каюмов сумели обыграть Дмитрия Гамзина. А Даниил Исаев отразил буллиты в исполнении Виталия Абрамова и Дениса Гурьянова.
