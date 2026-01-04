Яшкин пропустил матч с «Автомобилистом» из-за опоздания на тренировку

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил отсутствие нападающего Дмитрия Яшкина в составе команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:0).

«Вчера готовились к игре немножко другим составом, но Дима Яшкин в связи с дисциплинарными причинами пропустил игру. У нас есть внутрикомандный распорядок, который подразумевает пропуск матча за нарушение.

Случилось опоздание. В прошлом году у нас были прецеденты такого рода в команде. Раньше за это было другое взыскание, но в декабре с генеральным менеджером и директором клуба приняли решение о новых санкциях, немножко ужесточили меры.

Можно ли оправдать его помолвкой? Мы только радуемся за ребят и их личную жизнь, но личное с работой не смешиваем», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Всего в нынешнем сезоне на счету 32-летнего Яшкина 24 (15+9) очка в 39 матчах.