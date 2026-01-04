Скидки
Яшкин пропустил матч с «Автомобилистом» из-за опоздания на тренировку

Яшкин пропустил матч с «Автомобилистом» из-за опоздания на тренировку
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил отсутствие нападающего Дмитрия Яшкина в составе команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Галимов (Миллер, Барабанов) – 15:28 (5x5)     2:0 Хмелевски (Бровкин, Кателевский) – 16:57 (5x5)     3:0 Барабанов (Галимов, Сафонов) – 26:52 (5x5)     4:0 Денисенко (Терехов, Лучевников) – 44:12 (5x5)     5:0 Фисенко (Денисенко, Лучевников) – 44:41 (5x5)    

«Вчера готовились к игре немножко другим составом, но Дима Яшкин в связи с дисциплинарными причинами пропустил игру. У нас есть внутрикомандный распорядок, который подразумевает пропуск матча за нарушение.

Случилось опоздание. В прошлом году у нас были прецеденты такого рода в команде. Раньше за это было другое взыскание, но в декабре с генеральным менеджером и директором клуба приняли решение о новых санкциях, немножко ужесточили меры.

Можно ли оправдать его помолвкой? Мы только радуемся за ребят и их личную жизнь, но личное с работой не смешиваем», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Всего в нынешнем сезоне на счету 32-летнего Яшкина 24 (15+9) очка в 39 матчах.

