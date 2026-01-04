Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин высказался о возможном обмене Дмитрия Яшкина

Гатиятулин высказался о возможном обмене Дмитрия Яшкина
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:0) ответил на вопрос о возможном обмене в другой клуб нападающего Дмитрия Яшкина, пропустившего эту встречу по дисциплинарным причинам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Галимов (Миллер, Барабанов) – 15:28 (5x5)     2:0 Хмелевски (Бровкин, Кателевский) – 16:57 (5x5)     3:0 Барабанов (Галимов, Сафонов) – 26:52 (5x5)     4:0 Денисенко (Терехов, Лучевников) – 44:12 (5x5)     5:0 Фисенко (Денисенко, Лучевников) – 44:41 (5x5)    

«Дмитрий – один из лидеров нашей команды, мы знаем его сильные стороны. При выборе состава не принимаем эмоциональные решения.

Перед дедлайном ходит много слухов по поводу обменов, не все они реальные. Да, нам необходимы усиления, но это не говорит о том, что будем делать обмены ради обменов. Рассматриваем только реальные усиления для команды», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Всего в нынешнем сезоне на счету 32-летнего Яшкина 24 (15+9) очка в 39 матчах.

Материалы по теме
Яшкин пропустил матч с «Автомобилистом» из-за опоздания на тренировку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android