Гатиятулин высказался о возможном обмене Дмитрия Яшкина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:0) ответил на вопрос о возможном обмене в другой клуб нападающего Дмитрия Яшкина, пропустившего эту встречу по дисциплинарным причинам.

«Дмитрий – один из лидеров нашей команды, мы знаем его сильные стороны. При выборе состава не принимаем эмоциональные решения.

Перед дедлайном ходит много слухов по поводу обменов, не все они реальные. Да, нам необходимы усиления, но это не говорит о том, что будем делать обмены ради обменов. Рассматриваем только реальные усиления для команды», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Всего в нынешнем сезоне на счету 32-летнего Яшкина 24 (15+9) очка в 39 матчах.