Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Никитин: сегодня ребятам сказали, что не надо много думать, играйте в хоккей

Игорь Никитин: сегодня ребятам сказали, что не надо много думать, играйте в хоккей
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (1:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Паник, Елесин) – 12:52 (5x5)     1:1 Зернов (Гурьянов) – 42:47 (5x5)     1:2 Каюмов – 65:00    

«Тяжёлая игра, тяжёлый соперник, поэтому много чего не получалось. Нужно отдать парням должное, они сражались. А так есть, конечно, над чем работать, в принципе, мы понимаем это.

Такие матчи — это мастерство в широком смысле или психология? Это совокупность. Психология формируется, когда умеешь мастерство проявлять в критической ситуации. Мастерство — когда это делаешь хладнокровно, здесь всё взаимосвязано. Но это процесс, это рост команды, через такие игры.

Не думаю ли, что проблема присутствует именно в игре первым номером? Возвращаясь к вашему первому вопросу. Мастерство — это и есть умение играть и первым номером, вторым, умение взламывать оборону первого номера и второго. Сегодня «Локомотив» первый период играл первый номером, второй — вторым номером. Мы как раз первый период вторым номером играли, второй период — первым. Это тоже мастерство, причём общекомандное, умение быть под стрессом в обороне, принимать правильное решение, сохранять силу на атаку или наоборот — сфокусироваться на забитом голе, потому что атака лучше обороны.

Не было ли мысли пойти ещё сильнее в прессинг? Прессинг — это тоже игровая ситуация. Нужно вовремя делать, делать коллективно, ситуативно от соперника. Каким хватом он играет, в какую сторону пойдёт. Это такая игровая ситуация, которую можно разучивать. Но игра, чем отличается от компьютерной, это решение нестандартной ситуации всегда. Опять возвращаюсь к первому вопросу, это мастерство. Поэтому сегодня ребятам сказали, что не надо много думать, играйте в хоккей», — приводит слова Никитина официальный сайт ЦСКА.

Отметим, армейцы проиграли бывшей команде Никитина все четыре матча в этом регулярном чемпионате.

Материалы по теме
«Локомотив» в шестой раз подряд обыграл ЦСКА в матчах КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android