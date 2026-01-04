Игорь Никитин: сегодня ребятам сказали, что не надо много думать, играйте в хоккей

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (1:2 Б).

«Тяжёлая игра, тяжёлый соперник, поэтому много чего не получалось. Нужно отдать парням должное, они сражались. А так есть, конечно, над чем работать, в принципе, мы понимаем это.

Такие матчи — это мастерство в широком смысле или психология? Это совокупность. Психология формируется, когда умеешь мастерство проявлять в критической ситуации. Мастерство — когда это делаешь хладнокровно, здесь всё взаимосвязано. Но это процесс, это рост команды, через такие игры.

Не думаю ли, что проблема присутствует именно в игре первым номером? Возвращаясь к вашему первому вопросу. Мастерство — это и есть умение играть и первым номером, вторым, умение взламывать оборону первого номера и второго. Сегодня «Локомотив» первый период играл первый номером, второй — вторым номером. Мы как раз первый период вторым номером играли, второй период — первым. Это тоже мастерство, причём общекомандное, умение быть под стрессом в обороне, принимать правильное решение, сохранять силу на атаку или наоборот — сфокусироваться на забитом голе, потому что атака лучше обороны.

Не было ли мысли пойти ещё сильнее в прессинг? Прессинг — это тоже игровая ситуация. Нужно вовремя делать, делать коллективно, ситуативно от соперника. Каким хватом он играет, в какую сторону пойдёт. Это такая игровая ситуация, которую можно разучивать. Но игра, чем отличается от компьютерной, это решение нестандартной ситуации всегда. Опять возвращаюсь к первому вопросу, это мастерство. Поэтому сегодня ребятам сказали, что не надо много думать, играйте в хоккей», — приводит слова Никитина официальный сайт ЦСКА.

Отметим, армейцы проиграли бывшей команде Никитина все четыре матча в этом регулярном чемпионате.