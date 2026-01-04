Николай Заварухин прокомментировал разгромное поражение «Автомобилиста» от «Ак Барса»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о разгромном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:5).

«Здорово, что есть победные серии и плохо, когда они прерываются. Сегодня наша победная прервалась – это заслуга «Ак Барса», соперник был сильнее. Имели моменты в начале матча, был выход два в одного, но отнеслись к ним не совсем правильно. Дальше соперник завладел шайбой, был быстрее – и счёт на табло.

«Ак Барс» был быстрее, мы принимали непонятные решения, отбрасывали шайбу. Плюс мало бросков в атаке, они пошли только в концовке. Были непозволительные ошибки – нельзя обыгрывать соперника на синей линии и при этом ошибаться, получать за это буллит.

Мы говорили ребятам перед игрой, что будет много набросов на ворота. Были неправильные действия на пятаке. Не скажу, что не нашли ключи к воротам Билялова. Не было бросков с позиций, откуда можно поразить ворота. Были броски издалека – он их видел», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Автомобилист» не смог продлить свою пятиматчевую победную серию, остался с 49 очками и идёт на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции.