Главная Хоккей Новости

Николай Заварухин прокомментировал разгромное поражение «Автомобилиста» от «Ак Барса»

Николай Заварухин прокомментировал разгромное поражение «Автомобилиста» от «Ак Барса»
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о разгромном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Галимов (Миллер, Барабанов) – 15:28 (5x5)     2:0 Хмелевски (Бровкин, Кателевский) – 16:57 (5x5)     3:0 Барабанов (Галимов, Сафонов) – 26:52 (5x5)     4:0 Денисенко (Терехов, Лучевников) – 44:12 (5x5)     5:0 Фисенко (Денисенко, Лучевников) – 44:41 (5x5)    

«Здорово, что есть победные серии и плохо, когда они прерываются. Сегодня наша победная прервалась – это заслуга «Ак Барса», соперник был сильнее. Имели моменты в начале матча, был выход два в одного, но отнеслись к ним не совсем правильно. Дальше соперник завладел шайбой, был быстрее – и счёт на табло.

«Ак Барс» был быстрее, мы принимали непонятные решения, отбрасывали шайбу. Плюс мало бросков в атаке, они пошли только в концовке. Были непозволительные ошибки – нельзя обыгрывать соперника на синей линии и при этом ошибаться, получать за это буллит.

Мы говорили ребятам перед игрой, что будет много набросов на ворота. Были неправильные действия на пятаке. Не скажу, что не нашли ключи к воротам Билялова. Не было бросков с позиций, откуда можно поразить ворота. Были броски издалека – он их видел», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Автомобилист» не смог продлить свою пятиматчевую победную серию, остался с 49 очками и идёт на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

Комментарии
Новости. Хоккей
