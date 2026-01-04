Скидки
Главная Хоккей Новости

Боб Хартли объяснил, почему матчи его «Локомотива» и ЦСКА Никитина получаются закрытыми

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:1 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Паник, Елесин) – 12:52 (5x5)     1:1 Зернов (Гурьянов) – 42:47 (5x5)     1:2 Каюмов – 65:00    

«Тяжёлая игра, нашли путь к победе. Во втором периоде много времени провели в своей зоне. Было несколько удалений, здорово, что выстояли. Ребята молодцы. Все игры с ЦСКА очень напряжённые. Особенно последние две. Здорово, что мы нашли путь к победе, думаю, зрителям понравилась эта игра. Отдельные слова благодарности Даниилу Исаеву, который доказывает, что он один из лучших вратарей в лиге.

Почему матчи именно с ЦСКА Игоря Никитина получаются достаточно закрытыми и сухими в этом сезоне? У них хорошая защитная линия, как и у нас, быстрые нападающие и опытные игроки. Их вратарь хорошие спасения совершал, наш вратарь здорово сыграл. Достаточно равные команды.

Чем можно объяснить, что команда мало забивает за последний месяц? У нас были травмы и болячки. Естественно, Сурин и Каюмов выбывали на определённый срок. С другой стороны, хочется, чтобы другие брали на себя эту роль. Мы должны быть более голодными под воротами соперника. Если красивые голы не идут, нужно идти туда и забивать», — приводит слова Хартли официальный сайт ЦСКА.

Отметим, эта победа стала уже шестой подряд для железнодорожников в матчах с московскими армейцами в рамках КХЛ с учётом прошлого сезона.

Новости. Хоккей
