Гатиятулин рассказал о сроках восстановления Лямкина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:0) ответил на вопрос о сроках возвращения в состав защитника Никиты Лямкина, получившего травму во встрече с «Северсталью» (4:3 Б) 30 декабря.

«Никите сделали операцию после повреждения, предварительный срок восстановления – примерно месяц. Сейчас занимается по индивидуальной программе, возможно, к концу месяца будет в общей группе.

Из-за травм поставить в день рождения Артемия Князева в состав? Мы не принимаем эмоциональные решения. Принцип выбора состава не меняется, он всегда один. Артемия мы поздравили, но повторюсь – личное с работой не смешиваем.

Мы смотрим физическое состояние, разбираем предыдущие матчи. Артемий ранее играл и на длинной дистанции, сейчас смотрим на других защитников», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ на счету 29-летнего Лямкина 25 (3+22) очков в 41 встрече.