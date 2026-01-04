Скидки
Гатиятулин рассказал о сроках восстановления Лямкина

Гатиятулин рассказал о сроках восстановления Лямкина
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:0) ответил на вопрос о сроках возвращения в состав защитника Никиты Лямкина, получившего травму во встрече с «Северсталью» (4:3 Б) 30 декабря.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Галимов (Миллер, Барабанов) – 15:28 (5x5)     2:0 Хмелевски (Бровкин, Кателевский) – 16:57 (5x5)     3:0 Барабанов (Галимов, Сафонов) – 26:52 (5x5)     4:0 Денисенко (Терехов, Лучевников) – 44:12 (5x5)     5:0 Фисенко (Денисенко, Лучевников) – 44:41 (5x5)    

«Никите сделали операцию после повреждения, предварительный срок восстановления – примерно месяц. Сейчас занимается по индивидуальной программе, возможно, к концу месяца будет в общей группе.

Из-за травм поставить в день рождения Артемия Князева в состав? Мы не принимаем эмоциональные решения. Принцип выбора состава не меняется, он всегда один. Артемия мы поздравили, но повторюсь – личное с работой не смешиваем.

Мы смотрим физическое состояние, разбираем предыдущие матчи. Артемий ранее играл и на длинной дистанции, сейчас смотрим на других защитников», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ на счету 29-летнего Лямкина 25 (3+22) очков в 41 встрече.

Фото
«Боец». «Ак Барс» выложил фотографию Никиты Лямкина с распухшим глазом на фоне Деда Мороза
