Жамнов — о победе в матче с 13 шайбами: не очень интересная игра для тренеров

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу своей команды в сверхрезультативном матче регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (7:6).
«Думаю, интересная игра для болельщиков. Для тренеров — чуть не очень, но в целом ребята молодцы. Старались играть до конца, считаю, что заслужили победу.
Согласен ли с тем, что проблемы «Спартаку» создали удаления, причём много ненужных? Согласен. Разговаривали, говорили ребятам в каждом перерыве, что надо перестать удаляться, потому что это ломает игру. Картинка «5 на 5» складывалась довольно-таки неплохо. У нас получалась игра, а вот эти удаления, они ломали немножко игру. Поэтому да, соглашусь с вами.
Почему всё-таки не удалось достучаться, и удаления продолжались? Бывает, эмоции чуть перехлестывали, потом были моменты, где проигрывали чуть в движении в каких-то ситуациях, отсюда и были удаления. В целом больше тут не прокомментируешь, добавить нечего.
Есть ли претензии по меньшинству? Конечно, хотелось бы, чтобы столько мы не пропускали в меньшинстве, но иногда так бывает. Надо отдать должное сопернику: довольно-таки неплохо они реализовывали своё большинство. Но думаю, мы это поправим, разберем, постараемся играть намного лучше в меньшинстве», — приводит слова Жамнова официальный сайт «Торпедо».
«Спартак» набрал 47 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
- 4 января 2026
-
22:20
-
21:58
-
21:43
-
21:24
-
21:14
-
21:05
-
20:59
-
20:44
-
20:41
-
20:36
-
20:09
-
19:51
-
19:30
-
19:28
-
19:16
-
18:56
-
18:48
-
18:36
-
18:26
-
18:16
-
18:05
-
17:50
-
17:42
-
17:36
-
17:28
-
17:21
-
16:29
-
16:19
-
15:45
-
15:28
-
15:12
-
14:52
-
14:32
-
14:10
-
14:00