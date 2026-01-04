Жамнов — о победе в матче с 13 шайбами: не очень интересная игра для тренеров

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу своей команды в сверхрезультативном матче регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (7:6).

«Думаю, интересная игра для болельщиков. Для тренеров — чуть не очень, но в целом ребята молодцы. Старались играть до конца, считаю, что заслужили победу.

Согласен ли с тем, что проблемы «Спартаку» создали удаления, причём много ненужных? Согласен. Разговаривали, говорили ребятам в каждом перерыве, что надо перестать удаляться, потому что это ломает игру. Картинка «5 на 5» складывалась довольно-таки неплохо. У нас получалась игра, а вот эти удаления, они ломали немножко игру. Поэтому да, соглашусь с вами.

Почему всё-таки не удалось достучаться, и удаления продолжались? Бывает, эмоции чуть перехлестывали, потом были моменты, где проигрывали чуть в движении в каких-то ситуациях, отсюда и были удаления. В целом больше тут не прокомментируешь, добавить нечего.

Есть ли претензии по меньшинству? Конечно, хотелось бы, чтобы столько мы не пропускали в меньшинстве, но иногда так бывает. Надо отдать должное сопернику: довольно-таки неплохо они реализовывали своё большинство. Но думаю, мы это поправим, разберем, постараемся играть намного лучше в меньшинстве», — приводит слова Жамнова официальный сайт «Торпедо».

«Спартак» набрал 47 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.