Результаты матчей КХЛ на 4 января 2026 года

Сегодня, 4 января, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 4 января 2026 года:

«Сибирь» — «Авангард» — 2:5;

«Трактор» — «Динамо» Минск — 5:4;

«Ак Барс» — «Автомобилист» — 5:0;

«Торпедо» — «Спартак» — 6:7;

ЦСКА — «Локомотив» — 1:2 Б.

По состоянию на сегодняшний день в Западной конференции с 58 очками лидирует ярославский «Локомотив», однако по потерянным очкам железнодорожники уступают «Северстали» и минскому «Динамо». В Восточной конференции с 64 очками первую строчку занимает магнитогорский «Металлург».

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».