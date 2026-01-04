Скидки
Гатиятулин — о Денисенко: Грише не хватало везения, но он делает много полезного

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:0), высказался об игре нападающего казанцев Григория Денисенко, отметившегося в этой встрече голом и нереализованным буллитом.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Галимов (Миллер, Барабанов) – 15:28 (5x5)     2:0 Хмелевски (Бровкин, Кателевский) – 16:57 (5x5)     3:0 Барабанов (Галимов, Сафонов) – 26:52 (5x5)     4:0 Денисенко (Терехов, Лучевников) – 44:12 (5x5)     5:0 Фисенко (Денисенко, Лучевников) – 44:41 (5x5)    

«Конечно, мы бы хотели, чтобы все ребята, особенно нападающие, регулярно забивали. Грише где-то не хватало везения, как сегодня во время буллита – он здорово всё сделал, просто не сумел поднять шайбу. Но мы игроков оцениваем не только по голам, но и по игре без шайбы.

Гриша делает много полезного на льду, требования ко всем ребятам одинаковые. Рады за него, что прервал такую голевую паузу, забил и сыграл, как вся команда, собрано», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Всего в нынешнем сезоне на счету 25-летнего Денисенко 19 (9+10) очков в 41 матче.

