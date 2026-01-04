Нападающий ЦСКА Абрамов: «Локомотив» — сильный соперник, но нужно забирать такие матчи

Нападающий столичного ЦСКА Виталий Абрамов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (1:2 Б).

«Проиграли, тяжело что‑то сказать, все бились, боролись, но этого недостаточно. Нужно делать так, чтобы находили пути к победе.

Был ли матч равным? Тяжело что‑то говорить, мы проиграли.

Чувствую ли, что матчи с «Локомотивом» носят особую принципиальность? Это сильный соперник, поэтому соответственно на него настраивались. У нас были неплохие шансы, было большинство, но мы его не реализовали. Нужно забирать такие игры.

Тяжело ли играть через несколько дней после Нового года? Мы знали расписание заранее, поэтому подготовились к игре, ничего такого не было. Провели объёмную тренировку и были готовы к матчу.

Какие цели ставлю себе на 2026‑й? Играть в каждом матче на победу, выкладываться на 100%, помогать команде и радовать болельщиков», — приводит слова Абрамова пресс-служба армейцев.

Отметим, армейцы проиграли «Локомотиву» все четыре матча в этом регулярном чемпионате.