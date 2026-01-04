Заварухин рассказал о состоянии Горбунова, принявшего лицом шайбу

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после разгромного поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:5) ответил на ряд вопросов об отдельных игроках уральского клуба.

«Как себя чувствует Роман Горбунов? Врач сказал, что он может продолжить игру, но будет обследование.

Ошибка Сергея Зборовского? Не обсуждаю игроков публично. Разберёмся с этим моментом внутри команды.

Владимир Галкин? Его вины в пропущенных голах нет. Он сыграл много хороших матчей в сезоне, некоторые выигрывал в одиночку. В сегодняшней игре мыслей заменить вратаря не было. Мы всегда в коммуникации с тренером по вратарям, сегодня решили, что сыграет Володя», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Автомобилист» не смог продлить свою пятиматчевую победную серию, остался с 49 очками и находится на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции.