Главная Хоккей Новости

Заварухин рассказал о состоянии Горбунова, принявшего лицом шайбу

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после разгромного поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:5) ответил на ряд вопросов об отдельных игроках уральского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Галимов (Миллер, Барабанов) – 15:28 (5x5)     2:0 Хмелевски (Бровкин, Кателевский) – 16:57 (5x5)     3:0 Барабанов (Галимов, Сафонов) – 26:52 (5x5)     4:0 Денисенко (Терехов, Лучевников) – 44:12 (5x5)     5:0 Фисенко (Денисенко, Лучевников) – 44:41 (5x5)    

«Как себя чувствует Роман Горбунов? Врач сказал, что он может продолжить игру, но будет обследование.

Ошибка Сергея Зборовского? Не обсуждаю игроков публично. Разберёмся с этим моментом внутри команды.

Владимир Галкин? Его вины в пропущенных голах нет. Он сыграл много хороших матчей в сезоне, некоторые выигрывал в одиночку. В сегодняшней игре мыслей заменить вратаря не было. Мы всегда в коммуникации с тренером по вратарям, сегодня решили, что сыграет Володя», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Автомобилист» не смог продлить свою пятиматчевую победную серию, остался с 49 очками и находится на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

