Фото: Александр Овечкин сфотографировался с сыном, у которого выпал передний зуб

Комментарии

Звёздный российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сфотографировался со своим семилетним сыном Сергеем, у которого выпал передний зуб буквально сразу же после матча «столичных» с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 Б), в котором Овечкин-старший также потерял зуб после удара клюшкой по лицу от игрока «ястребов» Луиса Кревьера. Фотография появилась в аккаунте супруги хоккеиста Анастасии Шубской в социальных сетях.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Донато (Михеев) – 01:13     1:1 Строум (Фрэнк, ван Римсдайк) – 04:46     1:2 Терявяйнен (Бертуцци, Бураковски) – 24:24 (pp)     2:2 Леонард (Рой, Бовиллье) – 51:18     2:3 Фолиньо – 65:00    

На фото отец и сын улыбаются, демонстрируя внешнюю схожесть после потери зубов.

Фото: Соцсети Анастасии Шубской

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 40-летнего Овечкина 34 (15+19) очка в 42 матчах.

Напомним, в апреле 2025 года Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, обойдя легендарного Уэйна Гретцки.

Новости. Хоккей
