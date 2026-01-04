Фото: Александр Овечкин сфотографировался с сыном, у которого выпал передний зуб

Звёздный российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сфотографировался со своим семилетним сыном Сергеем, у которого выпал передний зуб буквально сразу же после матча «столичных» с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 Б), в котором Овечкин-старший также потерял зуб после удара клюшкой по лицу от игрока «ястребов» Луиса Кревьера. Фотография появилась в аккаунте супруги хоккеиста Анастасии Шубской в социальных сетях.

На фото отец и сын улыбаются, демонстрируя внешнюю схожесть после потери зубов.

Фото: Соцсети Анастасии Шубской

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 40-летнего Овечкина 34 (15+19) очка в 42 матчах.

Напомним, в апреле 2025 года Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, обойдя легендарного Уэйна Гретцки.