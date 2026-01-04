Скидки
Главный тренер «Торпедо»: мы знаем потенциал «Спартака» в атаке, они не останавливаются

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков высказался о поражении своей команды в сверхрезультативном матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (6:7).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
6 : 7
Спартак
Москва
1:0 Атанасов (Соколов, Виноградов) – 03:29 (5x3)     2:0 Сизов (Виноградов) – 05:20 (5x5)     2:1 Соловьёв (Пивчулин, Мансуров) – 07:23 (5x5)     2:2 Орлов (Тодд, Миронов) – 15:31 (5x4)     3:2 Виноградов (Ткачёв, Конюшков) – 19:38 (5x4)     4:2 Журавлёв (Гараев) – 25:47 (5x4)     4:3 Орлов (Мальцев) – 30:22 (5x4)     4:4 Коростелёв (Рубцов, Ружичка) – 31:37 (5x4)     5:4 Летунов (Гончарук) – 35:25 (5x5)     5:5 Локхарт (Тодд, Миронов) – 50:37 (5x4)     6:5 Атанасов (Фирстов, Виноградов) – 51:49 (5x4)     6:6 Тодд – 53:26 (5x5)     6:7 Мальцев (Миронов, Тодд) – 57:44 (5x4)    

«Поработали над реализацией. Её сегодня было видно на площадке. Значит, надо поработать над другими вещами. Готовимся к следующей игре.

Что хотелось бы поменять в обороне, чтобы таких матчей было меньше с точки зрения пропущенных шайб? Сейчас можно разговаривать и пытаться найти массу причин, которых, возможно, даже нет. Это такая игра. Мы играли с очень атакующей командой. Знаем потенциал «Спартака» в атаке. Это команда, которая никогда не останавливается, она играет до конца. Поэтому немножко не хватило хладнокровия в конце. Когда мы повели в счёте, нужно было чуть поспокойнее сыграть. Но, опять же, это эмоции. Мы дали своими удалениями сопернику хорошие эмоции. Они забили. Поэтому имеем такой сейчас результат.

Является ли самым психологически неприятным, что сегодня четыре раза вели в счёте, тем не менее проиграли? Конечно, дома особенно неприятно проигрывать. Но, опять же, я ещё раз говорю, сейчас не хочу переводить этот матч в плоскость негатива. Всё, что нужно, сказали в раздевалке», — приводит слова Исакова пресс-служба «Торпедо».

Нижегородцы остались с 50 очками и идут на пятой строчке в турнирной таблице Запада.

Комментарии
