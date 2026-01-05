Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Даллас Старз — Монреаль Канадиенс, результат матча 4 января 2026, счет 3:4 ОТ, НХЛ 2025-2026

«Монреаль» обыграл «Даллас» в овертайме, Демидов отметился результативной передачей
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Даллас Старз» и «Монреаль Канадиенс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). «Монреаль Канадиенс» одержал победу со счётом 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Галлахер (Дано, Каррье) – 08:42     1:1 Бурк (Робертсон, Хинц) – 13:53     2:1 Джонстон (Рантанен, Харли) – 30:14     2:2 Капанен (Демидов, Слафковски) – 31:59     2:3 Слафковски (Судзуки, Хатсон) – 38:39 (pp)     3:3 Джонстон (Хейсканен, Дюшейн) – 51:07     3:4 Хатсон (Дано) – 63:39    

В составе гостей отличились Брендан Галлахер, Оливер Капанен, Юрай Слафковски и Лэйн Хатсон. Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей. За «Даллас Старз» забили Маврик Бурк и Уайатт Джонстон (дважды).

«Даллас Старз» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 58 очков за 42 матча. «Монреаль Канадиенс» располагается на второй строчке в Восточной конференции, заработав 52 очка за 42 игры.

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android