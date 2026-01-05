«Монреаль» обыграл «Даллас» в овертайме, Демидов отметился результативной передачей

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Даллас Старз» и «Монреаль Канадиенс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). «Монреаль Канадиенс» одержал победу со счётом 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0).

В составе гостей отличились Брендан Галлахер, Оливер Капанен, Юрай Слафковски и Лэйн Хатсон. Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей. За «Даллас Старз» забили Маврик Бурк и Уайатт Джонстон (дважды).

«Даллас Старз» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 58 очков за 42 матча. «Монреаль Канадиенс» располагается на второй строчке в Восточной конференции, заработав 52 очка за 42 игры.