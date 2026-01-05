«Монреаль» обыграл «Даллас» в овертайме, Демидов отметился результативной передачей

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Даллас Старз» и «Монреаль Канадиенс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). «Монреаль Канадиенс» одержал победу со счётом 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0).
В составе гостей отличились Брендан Галлахер, Оливер Капанен, Юрай Слафковски и Лэйн Хатсон. Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей. За «Даллас Старз» забили Маврик Бурк и Уайатт Джонстон (дважды).
«Даллас Старз» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 58 очков за 42 матча. «Монреаль Канадиенс» располагается на второй строчке в Восточной конференции, заработав 52 очка за 42 игры.
- 5 января 2026
-
00:37
- 4 января 2026
-
23:54
-
23:38
-
23:14
-
23:02
-
22:49
-
22:41
-
22:20
-
21:58
-
21:43
-
21:24
-
21:14
-
21:05
-
20:59
-
20:44
-
20:41
-
20:36
-
20:09
-
19:51
-
19:30
-
19:28
-
19:16
-
18:56
-
18:48
-
18:36
-
18:26
-
18:16
-
18:05
-
17:50
-
17:42
-
17:36
-
17:28
-
17:21
-
16:29
-
16:19