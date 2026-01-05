«Питтсбург» отыгрался с 1:4 и одолел «Коламбус» в овертайме. Марченко и Воронков забили

В ночь с 4 на 5 января мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в американском Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Питтсбург Пингвинз». Гости отыгрались с 1:4 и одержали победу в овертайме со счётом 5:4, тем самым продлив серию побед до пяти встреч в НХЛ.

В составе победителей голами отметились Вилле Койвунен, Ноэль Аччари, Томми Новак, Сидни Кросби (1+1) и Рикард Ракелль. Россиянин Егор Чинахов завершил встречу против своей бывшей команды без голевых действий. У хозяев шайбы забросили Мэйсон Марчмент, Зак Веренски, а также российские форварды Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко (1+1). Защитник Иван Проворов очков в матче не набрал.

В следующем матче «Коламбус» на выезде встретится с «Сан-Хосе Шаркс» 7 января, а «Питтсбург» дома сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз» 9 января.

