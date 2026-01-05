Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коламбус Блю Джекетс — Питтсбург Пингвинз, результат матча 5 января 2026, счёт 4:5 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Питтсбург» отыгрался с 1:4 и одолел «Коламбус» в овертайме. Марченко и Воронков забили
Комментарии

В ночь с 4 на 5 января мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в американском Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Питтсбург Пингвинз». Гости отыгрались с 1:4 и одержали победу в овертайме со счётом 5:4, тем самым продлив серию побед до пяти встреч в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Матейчук (Дженнер, Веренски) – 03:00     1:1 Доун (Норрис, Пауэр) – 11:26     2:1 Гонс – 14:04 (sh)     3:1 Воронков (Проворов, Сиверсон) – 17:12     4:1 Оливье (Астон-Риз, Сиверсон) – 28:04     5:1 Силлинджер (Матейчук, Веренски) – 51:46    

В составе победителей голами отметились Вилле Койвунен, Ноэль Аччари, Томми Новак, Сидни Кросби (1+1) и Рикард Ракелль. Россиянин Егор Чинахов завершил встречу против своей бывшей команды без голевых действий. У хозяев шайбы забросили Мэйсон Марчмент, Зак Веренски, а также российские форварды Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко (1+1). Защитник Иван Проворов очков в матче не набрал.

В следующем матче «Коламбус» на выезде встретится с «Сан-Хосе Шаркс» 7 января, а «Питтсбург» дома сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз» 9 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Фото
«Питтсбург» отреагировал на новости, что Малкин вернулся к тренировкам после травмы

Сколько платят хоккеистам НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android