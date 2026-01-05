Кросби сократил отставание от рекорда Овечкина по голам в овертайме в истории НХЛ

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби сократил отставание от российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в овертайме.

Канадский форвард в минувшем матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» забил гол в овертайме и принёс своей команде победу. Теперь на счету Кросби 25 голов в овертаймах — на два меньше, чем у рекордсмена лиги Александра Овечкина (27).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Кросби принял участие в 41 матче, в которых записал в свой актив 24 гола и 23 результативные передачи при коэффициенте полезности «-1».