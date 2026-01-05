Кросби сократил отставание от рекорда Овечкина по голам в овертайме в истории НХЛ
Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби сократил отставание от российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в овертайме.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 5
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Койвунен (Киндел, Сент-Айвани) – 01:50 1:1 Воронков (Матейчук) – 08:21 2:1 Марчмент (Фантилли, Марченко) – 08:48 3:1 Марченко (Веренски, Матейчук) – 18:38 4:1 Веренски (Дженнер, Оливье) – 20:47 4:2 Аччари (Дьюар) – 36:51 4:3 Новак (Киндел) – 43:28 (pp) 4:4 Ракелль (Манта, Кросби) – 59:46 4:5 Кросби (Карлссон, Чинахов) – 62:22
Канадский форвард в минувшем матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» забил гол в овертайме и принёс своей команде победу. Теперь на счету Кросби 25 голов в овертаймах — на два меньше, чем у рекордсмена лиги Александра Овечкина (27).
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Кросби принял участие в 41 матче, в которых записал в свой актив 24 гола и 23 результативные передачи при коэффициенте полезности «-1».
