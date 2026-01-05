Марченко стал вторым самым быстрым игроком в истории «Коламбуса» с 90 голами
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко отличился голом и результативной передачей в матче Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (5:4 ОТ) и вошёл в историю команды из Коламбуса.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 5
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Койвунен (Киндел, Сент-Айвани) – 01:50 1:1 Воронков (Матейчук) – 08:21 2:1 Марчмент (Фантилли, Марченко) – 08:48 3:1 Марченко (Веренски, Матейчук) – 18:38 4:1 Веренски (Дженнер, Оливье) – 20:47 4:2 Аччари (Дьюар) – 36:51 4:3 Новак (Киндел) – 43:28 (pp) 4:4 Ракелль (Манта, Кросби) – 59:46 4:5 Кросби (Карлссон, Чинахов) – 62:22
Как сообщает пресс-служба НХЛ, данная шайба для Марченко стала 90-й за клуб в НХЛ. Отмечается, что он стал вторым игроком в истории «Коламбуса» по скорости достижения данной отметки в лиге. На это достижение россиянину потребовалось 253 матча. Быстрее Кирилла это сделал только Рик Нэш (210 матчей).
Всего в текущем сезоне в активе Марченко 15 голов и 18 результативных передач в 37 матчах НХЛ.
