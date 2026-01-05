Марченко стал вторым самым быстрым игроком в истории «Коламбуса» с 90 голами

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко отличился голом и результативной передачей в матче Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (5:4 ОТ) и вошёл в историю команды из Коламбуса.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, данная шайба для Марченко стала 90-й за клуб в НХЛ. Отмечается, что он стал вторым игроком в истории «Коламбуса» по скорости достижения данной отметки в лиге. На это достижение россиянину потребовалось 253 матча. Быстрее Кирилла это сделал только Рик Нэш (210 матчей).

Всего в текущем сезоне в активе Марченко 15 голов и 18 результативных передач в 37 матчах НХЛ.

