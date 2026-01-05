Зак Веренски совершил 300 ассистов в НХЛ первым в истории «Коламбуса»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски отличился голом и результативной передачей в матче Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (5:4 ОТ) и вошёл в историю команды из Коламбуса.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Веренски совершил 300-ю результативную передачу в карьере. Таким образом, американец стал первым игроком в истории франшизы, достигшим этого показателя.

Всего в нынешнем сезоне на счету американца 44 (15 голов и 29 ассистов) очка в 37 матчах. «Блю Джекетс» занимают последнее, 16-е место, в турнирной таблице Восточной конференции с 43 очками.

