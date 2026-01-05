Швеция переиграла сборную Финляндии в серии буллитов и вышла в финал молодёжного ЧМ-2026

Утром 5 января завершился матч 1/2 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Швеции и Финляндии. Игра прошла на льду «Гранд Казино Арена» (Сент-Пол, штат Миннесота, США) и закончилась победой финнов в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Линус Эрикссон, Ивар Штенберг (1+1) и Эдди Генборг. Победный буллит на счету Антона Фронделля. У финнов забивали Атте Йоки, Йоона Саарелайнен и Яспер Кухта.

Таким образом, сборная Швеции вышла в финал молодёжного ЧМ-2026, где сойдётся с победителем противостояния между национальными командами Канады и Чехии.

