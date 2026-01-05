Швеция переиграла сборную Финляндии в серии буллитов и вышла в финал молодёжного ЧМ-2026
Утром 5 января завершился матч 1/2 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Швеции и Финляндии. Игра прошла на льду «Гранд Казино Арена» (Сент-Пол, штат Миннесота, США) и закончилась победой финнов в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.
U20 ЧМ-2026 . 1/2 финала
05 января 2026, понедельник. 00:30 МСК
Швеция U20
Окончен
4 : 3
Б
Финляндия U20
1:0 Эрикссон (Фронделль, Эклунд) – 00:36 (5x5) 1:1 Йоки (Кивихарью) – 16:26 (5x5) 2:1 Штенберг (Генборг, Берглунд) – 21:20 (6x5) 2:2 Кухта (Пиккарайнен, Йокинен) – 22:10 (5x5) 3:2 Генборг (Штенберг, Бьёрк) – 34:07 (5x5) 3:3 Саарелайнен (Руохонен, Вялиля) – 54:01 (5x5) 4:3 Фронделль – 70:00
В составе победителей голами отметились Линус Эрикссон, Ивар Штенберг (1+1) и Эдди Генборг. Победный буллит на счету Антона Фронделля. У финнов забивали Атте Йоки, Йоона Саарелайнен и Яспер Кухта.
Таким образом, сборная Швеции вышла в финал молодёжного ЧМ-2026, где сойдётся с победителем противостояния между национальными командами Канады и Чехии.
