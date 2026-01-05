Тренер «Вашингтона» — о выбитом зубе Овечкина: не уверен, был ли он настоящим

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об эпизоде с участием российского форварда Александра Овечкина, которому разбили лицо и выбили зуб в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 Б). Игрок «Блэкхокс» Луис Кревьер нанёс сильный удар клюшкой по лицу российского хоккеиста.

«Я его об этом не спрашивал. И я даже не знаю, было ли это на самом деле — потому что часто такие сколы бывают на искусственных зубах: они откалываются, потом их заменяют и всё такое. Так что я не уверен, был ли это его настоящий зуб. Надо будет это выяснить», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Овечкин по ходу матча результативными действиями не отметился.