Тренер «Вашингтона» — о выбитом зубе Овечкина: не уверен, был ли он настоящим
Поделиться
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об эпизоде с участием российского форварда Александра Овечкина, которому разбили лицо и выбили зуб в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 Б). Игрок «Блэкхокс» Луис Кревьер нанёс сильный удар клюшкой по лицу российского хоккеиста.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Донато (Михеев) – 01:13 1:1 Строум (Фрэнк, ван Римсдайк) – 04:46 1:2 Терявяйнен (Бертуцци, Бураковски) – 24:24 (pp) 2:2 Леонард (Рой, Бовиллье) – 51:18 2:3 Фолиньо – 65:00
«Я его об этом не спрашивал. И я даже не знаю, было ли это на самом деле — потому что часто такие сколы бывают на искусственных зубах: они откалываются, потом их заменяют и всё такое. Так что я не уверен, был ли это его настоящий зуб. Надо будет это выяснить», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.
Овечкин по ходу матча результативными действиями не отметился.
Комментарии
- 5 января 2026
-
02:57
-
02:49
-
02:39
-
02:20
-
01:44
-
00:37
- 4 января 2026
-
23:54
-
23:38
-
23:14
-
23:02
-
22:49
-
22:41
-
22:20
-
21:58
-
21:43
-
21:24
-
21:14
-
21:05
-
20:59
-
20:44
-
20:41
-
20:36
-
20:09
-
19:51
-
19:30
-
19:28
-
19:16
-
18:56
-
18:48
-
18:36
-
18:26
-
18:16
-
18:05
-
17:50
-
17:42