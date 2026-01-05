Сидни Кросби установил достижение по очкам в овертаймах НХЛ всех времён

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби первым в истории Национальной хоккейной лиги достиг отметки в 50 очков в овертаймах. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

По информации источника, Кросби забил 25 голов и сделал 25 результативных передач в овертаймах в североамериканской лиге. У него на четыре очка больше, чем у ближайшего преследователя Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз». В активе форварда «Ойлерз» 16 голов и 30 ассистов.

Напомним, в матче регулярки с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 ОТ) Кросби отметился голом и ассистом. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Кросби принял участие в 41 матче, в которых записал в свой актив 24 гола и 23 результативные передачи при коэффициенте полезности «-1».

