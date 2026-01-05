Сидни Кросби установил достижение по очкам в овертаймах НХЛ всех времён

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби первым в истории Национальной хоккейной лиги достиг отметки в 50 очков в овертаймах. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
По информации источника, Кросби забил 25 голов и сделал 25 результативных передач в овертаймах в североамериканской лиге. У него на четыре очка больше, чем у ближайшего преследователя Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз». В активе форварда «Ойлерз» 16 голов и 30 ассистов.
Напомним, в матче регулярки с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 ОТ) Кросби отметился голом и ассистом. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Кросби принял участие в 41 матче, в которых записал в свой актив 24 гола и 23 результативные передачи при коэффициенте полезности «-1».
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
- 5 января 2026
-
03:58
-
03:46
-
03:43
-
03:36
-
02:57
-
02:49
-
02:39
-
02:20
-
01:44
-
00:37
- 4 января 2026
-
23:54
-
23:38
-
23:14
-
23:02
-
22:49
-
22:41
-
22:20
-
21:58
-
21:43
-
21:24
-
21:14
-
21:05
-
20:59
-
20:44
-
20:41
-
20:36
-
20:09
-
19:51
-
19:30
-
19:28
-
19:16
-
18:56
-
18:48
-
18:36
-
18:26