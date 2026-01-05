Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Флорида — Колорадо, результат матча 5 января 2026, счет 2:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Колорадо» проиграл «Флориде», прервав десятиматчевую победную серию, у Тарасова 27 сейвов
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2026, понедельник. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Беннетт – 06:27     1:1 Лехконен (Мэнсон, Нельсон) – 11:51     2:1 Экблад – 38:12    

В составе «Флориды» забивали Сэм Беннетт и Аарон Экблад. Российский голкипер Даниил Тарасов сделал 27 сейвов.

За «Колорадо» отличился Арттури Лехконен. Российские нападающие Валерий Ничушкин и Захар Бардаков не отметились результативными действиями. Отметим, команда прервала десятиматчевую победную серию.

В следующем матче «Флорида» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Колорадо» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android