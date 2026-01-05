«Колорадо» проиграл «Флориде», прервав десятиматчевую победную серию, у Тарасова 27 сейвов
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2026, понедельник. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Беннетт – 06:27 1:1 Лехконен (Мэнсон, Нельсон) – 11:51 2:1 Экблад – 38:12
В составе «Флориды» забивали Сэм Беннетт и Аарон Экблад. Российский голкипер Даниил Тарасов сделал 27 сейвов.
За «Колорадо» отличился Арттури Лехконен. Российские нападающие Валерий Ничушкин и Захар Бардаков не отметились результативными действиями. Отметим, команда прервала десятиматчевую победную серию.
В следующем матче «Флорида» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Колорадо» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
