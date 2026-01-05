«Колорадо» проиграл «Флориде», прервав десятиматчевую победную серию, у Тарасова 27 сейвов

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Флориды» забивали Сэм Беннетт и Аарон Экблад. Российский голкипер Даниил Тарасов сделал 27 сейвов.

За «Колорадо» отличился Арттури Лехконен. Российские нападающие Валерий Ничушкин и Захар Бардаков не отметились результативными действиями. Отметим, команда прервала десятиматчевую победную серию.

В следующем матче «Флорида» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Колорадо» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».