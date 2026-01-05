Стало известно, что сказал Овечкин судье после момента, в котором ему выбили зуб
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин остался недоволен работой арбитра в эпизоде матча с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 Б), где ему клюшкой разбили лицо и выбили зуб. Игрок «Блэкхокс» Луис Кревьер нанёс сильный удар клюшкой по лицу российского хоккеиста.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Донато (Михеев) – 01:13 1:1 Строум (Фрэнк, ван Римсдайк) – 04:46 1:2 Терявяйнен (Бертуцци, Бураковски) – 24:24 (pp) 2:2 Леонард (Рой, Бовиллье) – 51:18 2:3 Фолиньо – 65:00
Отметим, что после данного эпизода фол зафиксирован не был. Кревьер наказание от арбитра не получил, хотя Овечкин апеллировал к рефери и показывал на повреждённый зуб.
«Как такое можно было не заметить?», — приводит слова Овечкина в адрес судьи Russian Machine Never Breaks со ссылкой на комментатора Monumental Sports Network Джо Бенинати.
Овечкин по ходу матча результативными действиями не отметился.
