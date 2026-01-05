Стало известно, что сказал Овечкин судье после момента, в котором ему выбили зуб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин остался недоволен работой арбитра в эпизоде матча с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 Б), где ему клюшкой разбили лицо и выбили зуб. Игрок «Блэкхокс» Луис Кревьер нанёс сильный удар клюшкой по лицу российского хоккеиста.

Отметим, что после данного эпизода фол зафиксирован не был. Кревьер наказание от арбитра не получил, хотя Овечкин апеллировал к рефери и показывал на повреждённый зуб.

«Как такое можно было не заметить?», — приводит слова Овечкина в адрес судьи Russian Machine Never Breaks со ссылкой на комментатора Monumental Sports Network Джо Бенинати.

Овечкин по ходу матча результативными действиями не отметился.