Главная Хоккей Новости

Тренер «Вашингтона» рассказал о влиянии травмы вице-капитана Уилсона на команду

Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о травме вице-капитана столичной команды Тома Уилсона.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Донато (Михеев) – 01:13     1:1 Строум (Фрэнк, ван Римсдайк) – 04:46     1:2 Терявяйнен (Бертуцци, Бураковски) – 24:24 (pp)     2:2 Леонард (Рой, Бовиллье) – 51:18     2:3 Фолиньо – 65:00    

«Влияние травмы Уилсона на команду? Существенно, очень сильно. Он огромная часть нашей команды, и не только из-за того, что он делает на льду, но и с точки зрения лидерства, его присутствия на скамейке, всего, что он вносит. Он ключевая фигура для нас», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Уилсон покинул площадку в первом периоде после столкновения с защитником «Чикаго Блэкхоукс» Коннором Мёрфи. Том ушёл в раздевалку, хромая. Всего нападающий провёл на льду чуть меньше шести минут. Встреча завершилась победой «Чикаго» (3:2 Б).

Новости. Хоккей
