Тренер «Вашингтона» рассказал о влиянии травмы вице-капитана Уилсона на команду

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о травме вице-капитана столичной команды Тома Уилсона.

«Влияние травмы Уилсона на команду? Существенно, очень сильно. Он огромная часть нашей команды, и не только из-за того, что он делает на льду, но и с точки зрения лидерства, его присутствия на скамейке, всего, что он вносит. Он ключевая фигура для нас», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Уилсон покинул площадку в первом периоде после столкновения с защитником «Чикаго Блэкхоукс» Коннором Мёрфи. Том ушёл в раздевалку, хромая. Всего нападающий провёл на льду чуть меньше шести минут. Встреча завершилась победой «Чикаго» (3:2 Б).

5 главных прорывов года в российском хоккее: