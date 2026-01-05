Веренски повторил достижение, покорявшееся лишь Панарину в истории «Коламбуса»
Поделиться
Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски отличился голом и результативной передачей в матче Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (5:4 ОТ) и повторил достижение форварда Артемия Панарина в клубе.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 5
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Койвунен (Киндел, Сент-Айвани) – 01:50 1:1 Воронков (Матейчук) – 08:21 2:1 Марчмент (Фантилли, Марченко) – 08:48 3:1 Марченко (Веренски, Матейчук) – 18:38 4:1 Веренски (Дженнер, Оливье) – 20:47 4:2 Аччари (Дьюар) – 36:51 4:3 Новак (Киндел) – 43:28 (pp) 4:4 Ракелль (Манта, Кросби) – 59:46 4:5 Кросби (Карлссон, Чинахов) – 62:22
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Веренски стал вторым игроком в истории «Коламбуса», набравшим несколько очков в пяти матчах подряд. Ранее в истории клуба подобное достижение покорялось лишь Панарину. В сезоне-2017/2018 у россиянина было также пять матчей подряд с несколькими набранными очками.
Всего в нынешнем сезоне на счету американца 44 (15 голов и 29 ассистов) очка в 37 матчах.
Материалы по теме
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
Комментарии
- 5 января 2026
-
04:38
-
04:27
-
04:13
-
03:58
-
03:46
-
03:43
-
03:36
-
02:57
-
02:49
-
02:39
-
02:20
-
01:44
-
00:37
- 4 января 2026
-
23:54
-
23:38
-
23:14
-
23:02
-
22:49
-
22:41
-
22:20
-
21:58
-
21:43
-
21:24
-
21:14
-
21:05
-
20:59
-
20:44
-
20:41
-
20:36
-
20:09
-
19:51
-
19:30
-
19:28
-
19:16
-
18:56