Веренски повторил достижение, покорявшееся лишь Панарину в истории «Коламбуса»

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски отличился голом и результативной передачей в матче Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (5:4 ОТ) и повторил достижение форварда Артемия Панарина в клубе.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Веренски стал вторым игроком в истории «Коламбуса», набравшим несколько очков в пяти матчах подряд. Ранее в истории клуба подобное достижение покорялось лишь Панарину. В сезоне-2017/2018 у россиянина было также пять матчей подряд с несколькими набранными очками.

Всего в нынешнем сезоне на счету американца 44 (15 голов и 29 ассистов) очка в 37 матчах.

