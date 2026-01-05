Кросби обошёл Дацюка и вышел на второе место по очкам в матчах против «Коламбуса»

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби обошёл россиянина Павла Дацюка по количеству очков в матчах против «Коламбус Блю Джекетс».

Форвард в минувшем матче регулярного чемпионата забил гол и сделал результативную передачу. В общей сложности в матчах с «Коламбусом» Кросби набрал 69 (24+45) очков и обошёл Дацюка, у которого 68 (21+47) очков. Теперь Кросби занимает второе место по этому показателю. Рекорд принадлежит Патрику Кейну, который в матчах с «Коламбусом» набрал 90 (29+61 очко).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Кросби принял участие в 41 матче, в которых записал в свой актив 24 гола и 23 результативные передачи при коэффициенте полезности «-1».