Кросби повторил редкое достижение в истории НХЛ, ранее покорявшееся лишь трём игрокам

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стал четвёртым игроком в истории НХЛ, одержавшим 20 побед в карьере, отыгравшись после отставания в три гола. Ранее это удавалось только Кевину Лоу (21), Марку Мессье (21) и Стиву Айзерману (21).

Канадский форвард в минувшем матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» забил гол в овертайме и принёс своей команде победу со счётом 5:4 (ОТ). При этом, по ходу матча команда проигрывала со счётом 1:4.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Кросби принял участие в 41 матче, в которых записал в свой актив 24 гола и 23 результативные передачи.