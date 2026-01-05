«Нью-Джерси» дома проиграл «Каролине» в НХЛ. Грицюк отметился результативной передачей

В ночь с 4 на 5 января мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Николай Элерс, Тейлор Холл (1+1) и Логан Стэнковен. Россияне Александр Никишин и Андрей Свечников очков не набрали. У хозяев единственную шайбу забросил Доусон Мерсер. Российский нападающий Арсений Грицюк отметился результативной передачей.

В следующем матче «Нью-Джерси» в гостях встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Каролина» дома сыграет с «Даллас Старз». Оба матча пройдут 7 января.

