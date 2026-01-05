Скидки
Нью-Джерси Дэвилз — Каролина Харрикейнз, результат матча 5 января 2026, счёт 1:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Нью-Джерси» дома проиграл «Каролине» в НХЛ. Грицюк отметился результативной передачей
Комментарии

В ночь с 4 на 5 января мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Элерс – 00:51     1:1 Мерсер (Грицюк, Зигенталер) – 07:34     1:2 Холл – 27:47     1:3 Стэнковен (Холл) – 52:16    

В составе победителей голами отметились Николай Элерс, Тейлор Холл (1+1) и Логан Стэнковен. Россияне Александр Никишин и Андрей Свечников очков не набрали. У хозяев единственную шайбу забросил Доусон Мерсер. Российский нападающий Арсений Грицюк отметился результативной передачей.

В следующем матче «Нью-Джерси» в гостях встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Каролина» дома сыграет с «Даллас Старз». Оба матча пройдут 7 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
