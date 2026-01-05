«Вегас» проиграл 5-й матч кряду, уступив «Чикаго». Бертуцци сделал хет-трик, у Михеева пас

Утром 5 января 2026 года мск на льду стадиона «Юнайтед-центр» в американском Чикаго завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева льда выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2. Отметим, «Чикаго» победили в третьем подряд матче, а «Вегас» не знает побед пять игр.
В составе победителей хет-триком отметился канадский форвард Тайлер Бертуцци. Российский нападающий Илья Михеев отметился ассистом. Также голевой пас сделал белорус Артём Левшунов. У гостей шайбы забросили Брэндон Саад и Марк Стоун. Российские форварды Иван Барбашёв (-1) и Павел Дорофеев (-1) очков в матче не набрали.
В следующем матче «Чикаго» на своём льду встретится с «Сент-Луис Блюз» 8 января, а «Вегас» в гостях сыграет с «Виннипег Джетс» 7 января.
