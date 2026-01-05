Чехия обыграла сборную Канады в матче с 10 голами и вышла в финал молодёжного ЧМ-2026
В ночь с 4 на 5 января завершился матч 1/2 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Канады и Чехии. Игра прошла на льду «Гранд Казино Арена» (Сент-Поле, штат Миннесота, США) и закончилась победой чехов со счётом 6:4.
U20 ЧМ-2026 . 1/2 финала
05 января 2026, понедельник. 04:30 МСК
Канада U20
Окончен
4 : 6
Чехия U20
1:0 Игинла (Миса, Лучанко) – 15:14 (5x4) 1:1 Курран (Галвас, Бенак) – 16:56 (5x5) 1:2 Титльбах (Пшеничка, Новотны) – 23:44 (5x5) 2:2 Парек (Хейдж, О'Райли) – 32:38 (5x3) 2:3 Бенак (Курран, Полетин) – 39:17 (5x5) 3:3 Решни (Хейдж, Маккенна) – 43:59 (5x5) 3:4 Чихар (Нестрашил) – 49:49 (5x5) 4:4 Мартон (Брунике, Эйтчесон) – 57:19 (5x5) 4:5 Полетин (Курран, Бенак) – 58:46 (5x5) 4:6 Чихар (Сикора) – 59:34 (en)
В составе чешской сборной шайбы забросили Максимилиан Курран (1+2), Адам Титльбах, Войцех Чихар (дубль), Томаш Полетин и Адам Бенак. У сборной Канады шайбы записали на свой счёт Тидж Игинла, Коул Решни, Портер Мартон и Зейн Парек.
В финале сборная Чехии встретится со Швецией. Матч пройдёт 6 января. Начало встречи запланировано на 4:30 мск. Канадцы сойдутся в игре за третье место с финнами. Встреча также состоится 6 января. Старт запланирован на 00:30 мск.
