Чехия обыграла сборную Канады в матче с 10 голами и вышла в финал молодёжного ЧМ-2026

В ночь с 4 на 5 января завершился матч 1/2 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Канады и Чехии. Игра прошла на льду «Гранд Казино Арена» (Сент-Поле, штат Миннесота, США) и закончилась победой чехов со счётом 6:4.

В составе чешской сборной шайбы забросили Максимилиан Курран (1+2), Адам Титльбах, Войцех Чихар (дубль), Томаш Полетин и Адам Бенак. У сборной Канады шайбы записали на свой счёт Тидж Игинла, Коул Решни, Портер Мартон и Зейн Парек.

В финале сборная Чехии встретится со Швецией. Матч пройдёт 6 января. Начало встречи запланировано на 4:30 мск. Канадцы сойдутся в игре за третье место с финнами. Встреча также состоится 6 января. Старт запланирован на 00:30 мск.