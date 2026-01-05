Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Определились финалисты молодёжного чемпионата мира — 2026

Определились финалисты молодёжного чемпионата мира — 2026
Комментарии

Завершились все полуфиналы молодёжного чемпионата мира 2026 года, который проходит в США, по итогам которых стали известны все участники финала турнира.

В финал турнира вышли сборные Чехии и Канады. На стадии 1/2 финала Швеция в серии буллитов обыграла национальную команду Финляндии со счётом 4:3, а коллектив из Чехии одолел сборную Канады — 6:4.

Таким образом, пара финалистов выглядит следующим образом: Чехия — Швеция. Во встрече за бронзу сойдутся Канада и Финляндия. Оба матча пройдут 6 января. Игра за третье место начнётся в 00:30 мск, а решающая встреча за титул — в 04:30 мск.

Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.

Материалы по теме
Результаты матчей молодёжного ЧМ на 5 января 2026 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android