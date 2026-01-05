Определились финалисты молодёжного чемпионата мира — 2026

Завершились все полуфиналы молодёжного чемпионата мира 2026 года, который проходит в США, по итогам которых стали известны все участники финала турнира.

В финал турнира вышли сборные Чехии и Канады. На стадии 1/2 финала Швеция в серии буллитов обыграла национальную команду Финляндии со счётом 4:3, а коллектив из Чехии одолел сборную Канады — 6:4.

Таким образом, пара финалистов выглядит следующим образом: Чехия — Швеция. Во встрече за бронзу сойдутся Канада и Финляндия. Оба матча пройдут 6 января. Игра за третье место начнётся в 00:30 мск, а решающая встреча за титул — в 04:30 мск.

Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.