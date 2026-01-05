Результаты матчей молодёжного ЧМ на 5 января 2026 года

В ночь со 4 на 5 января мск состоялись два матча 1/2 финала молодёжного чемпионата мира — 2026, который проходит в США. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей МЧМ со 4 на 5 января 2026 года:

Сборная Швеции U20 — сборная Финляндии U20 — 4:3 Б;

Сборная Чехии U20 — Сборная Канады U20 — 6:4.

Матч за третье место и финал пройдут 6 января. Матч за бронзу, где сойдутся Канада и Финляндия, состоится в 00:30 мск, а решающая встреча за титул между Швецией и Чехией пройдёт в 04:30 мск. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.