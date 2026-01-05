Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей молодёжного ЧМ на 5 января 2026 года: как сыграли полуфиналисты, кто вышел в финал

Результаты матчей молодёжного ЧМ на 5 января 2026 года
Комментарии

В ночь со 4 на 5 января мск состоялись два матча 1/2 финала молодёжного чемпионата мира — 2026, который проходит в США. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей МЧМ со 4 на 5 января 2026 года:

  • Сборная Швеции U20 — сборная Финляндии U20 — 4:3 Б;
  • Сборная Чехии U20 — Сборная Канады U20 — 6:4.

Матч за третье место и финал пройдут 6 января. Матч за бронзу, где сойдутся Канада и Финляндия, состоится в 00:30 мск, а решающая встреча за титул между Швецией и Чехией пройдёт в 04:30 мск. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.

Материалы по теме
Чехия обыграла сборную Канады в матче с 10 голами и вышла в финал молодёжного ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android