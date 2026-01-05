Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

5 января главные новости спорта, футбол, хоккей, баскетбол, НБА, НХЛ, теннис, мчм по хоккею

Сенсационный вылет Канады с МЧМ по хоккею, новый тренер «Челси». Главное к утру
Комментарии

Молодёжная сборная Канады сенсационно вылетела с чемпионата мира по хоккею, уступив Чехии, Фабрицио Романо сообщил, кто возглавит лондонский «Челси» после уволенного Энцо Марески, сербский теннисист Новак Джокович объявил о выходе из Ассоциации профессиональных теннисистов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Чехия обыграла сборную Канады в матче с 10 голами и вышла в финал молодёжного ЧМ-2026.
  2. Фабрицио Романо сообщил имя нового главного тренера «Челси».
  3. Новак Джокович объявил об уходе из Ассоциации профессиональных теннисистов.
  4. «Челси» избежал поражения от «Манчестер Сити» в матче 20-го тура АПЛ.
  5. «Реал Сосьедад» и «Атлетико» сыграли вничью в матче Ла Лиги, Захарян вышел на 89-й минуте.
  6. Сидни Кросби установил достижение по очкам в овертаймах НХЛ всех времён.
  7. Швеция переиграла сборную Финляндии в серии буллитов и вышла в финал молодёжного ЧМ-2026.
  8. «Питтсбург» отыгрался с 1:4 и одолел «Коламбус» в овертайме. Марченко и Воронков забили.
  9. Гауфф неожиданно с «баранкой» уступила испанке Бузас Манейро на United Cup.
  10. «Пари Сен-Жермен» переиграл «Париж» в матче 17-го тура Лиги 1.
  11. Результаты матчей Кубка африканских наций — 2025 по футболу на 4 января.
  12. Дабл-дабл Леброна и 36 очков Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Мемфис» в матче НБА.
  13. 13 очков Егора Дёмина помогли «Бруклину» обыграть «Денвер» в матче НБА.

Главные новости дня

Материалы по теме
Топ-матчи понедельника: Кубок Африки, горячий хоккей, теннис, НБА и волейбол
Топ-матчи понедельника: Кубок Африки, горячий хоккей, теннис, НБА и волейбол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android