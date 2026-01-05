Сенсационный вылет Канады с МЧМ по хоккею, новый тренер «Челси». Главное к утру

Молодёжная сборная Канады сенсационно вылетела с чемпионата мира по хоккею, уступив Чехии, Фабрицио Романо сообщил, кто возглавит лондонский «Челси» после уволенного Энцо Марески, сербский теннисист Новак Джокович объявил о выходе из Ассоциации профессиональных теннисистов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня