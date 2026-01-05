Сенсационный вылет Канады с МЧМ по хоккею, новый тренер «Челси». Главное к утру
Молодёжная сборная Канады сенсационно вылетела с чемпионата мира по хоккею, уступив Чехии, Фабрицио Романо сообщил, кто возглавит лондонский «Челси» после уволенного Энцо Марески, сербский теннисист Новак Джокович объявил о выходе из Ассоциации профессиональных теннисистов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Чехия обыграла сборную Канады в матче с 10 голами и вышла в финал молодёжного ЧМ-2026.
- Фабрицио Романо сообщил имя нового главного тренера «Челси».
- Новак Джокович объявил об уходе из Ассоциации профессиональных теннисистов.
- «Челси» избежал поражения от «Манчестер Сити» в матче 20-го тура АПЛ.
- «Реал Сосьедад» и «Атлетико» сыграли вничью в матче Ла Лиги, Захарян вышел на 89-й минуте.
- Сидни Кросби установил достижение по очкам в овертаймах НХЛ всех времён.
- Швеция переиграла сборную Финляндии в серии буллитов и вышла в финал молодёжного ЧМ-2026.
- «Питтсбург» отыгрался с 1:4 и одолел «Коламбус» в овертайме. Марченко и Воронков забили.
- Гауфф неожиданно с «баранкой» уступила испанке Бузас Манейро на United Cup.
- «Пари Сен-Жермен» переиграл «Париж» в матче 17-го тура Лиги 1.
- Результаты матчей Кубка африканских наций — 2025 по футболу на 4 января.
- Дабл-дабл Леброна и 36 очков Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Мемфис» в матче НБА.
- 13 очков Егора Дёмина помогли «Бруклину» обыграть «Денвер» в матче НБА.
Комментарии