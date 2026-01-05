Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чехия обыграла Канаду в плей-офф МЧМ третий год подряд

Чехия обыграла Канаду в плей-офф МЧМ третий год подряд
Комментарии

Сборная Чехии обыграла национальную команду Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2026 года (6:4). Эта победа стала третьей подряд для европейцев над североамериканцами в плей-офф мировых первенств среди игроков не старше 20 лет.

U20 ЧМ-2026 . 1/2 финала
05 января 2026, понедельник. 04:30 МСК
Канада U20
Окончен
4 : 6
Чехия U20
1:0 Игинла (Миса, Лучанко) – 15:14 (5x4)     1:1 Курран (Галвас, Бенак) – 16:56 (5x5)     1:2 Титльбах (Пшеничка, Новотны) – 23:44 (5x5)     2:2 Парек (Хейдж, О'Райли) – 32:38 (5x3)     2:3 Бенак (Курран, Полетин) – 39:17 (5x5)     3:3 Решни (Хейдж, Маккенна) – 43:59 (5x5)     3:4 Чихар (Нестрашил) – 49:49 (5x5)     4:4 Мартон (Брунике, Эйтчесон) – 57:19 (5x5)     4:5 Полетин (Курран, Бенак) – 58:46 (5x5)     4:6 Чихар (Сикора) – 59:34 (en)    

Отметим, что Чехия и Канада уже играли друг с другом на чемпионате мира 2026 года на групповом этапе. Победу в том матче одержали канадцы 7:5.

В плей-офф же молодёжная сборная Канады проигрывает Чехии третий год подряд. В 2024 и 2025 годах поражения случались на стадии четвертьфиналов (2:3 и 3:4 соответственно).

В финале молодёжного чемпионата мира 2026 года Чехия сыграет со Швецией. Матч пройдёт 6 января и начнётся в 4:30 по московскому времени.

Материалы по теме
Канада, до свидания! Чехи в финале! Это был один из безумнейших матчей в истории МЧМ
Канада, до свидания! Чехи в финале! Это был один из безумнейших матчей в истории МЧМ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android