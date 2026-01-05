Чехия обыграла Канаду в плей-офф МЧМ третий год подряд

Сборная Чехии обыграла национальную команду Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2026 года (6:4). Эта победа стала третьей подряд для европейцев над североамериканцами в плей-офф мировых первенств среди игроков не старше 20 лет.

Отметим, что Чехия и Канада уже играли друг с другом на чемпионате мира 2026 года на групповом этапе. Победу в том матче одержали канадцы 7:5.

В плей-офф же молодёжная сборная Канады проигрывает Чехии третий год подряд. В 2024 и 2025 годах поражения случались на стадии четвертьфиналов (2:3 и 3:4 соответственно).

В финале молодёжного чемпионата мира 2026 года Чехия сыграет со Швецией. Матч пройдёт 6 января и начнётся в 4:30 по московскому времени.