Финал МЧМ по хоккею впервые с 2016 года пройдёт без участия США или Канады
Молодёжный чемпионат мира 2026 года станет первым за 10 лет первенством, в финальном матче которого не сыграет ни сборная США, ни национальная команда Канады. В 2016 году в решающей игре победу одержала Финляндия, обыгравшая Россию в овертайме 4:3.
U20 ЧМ-2016 . Финал
05 января 2016, вторник. 21:30 МСК
Россия U20
Окончен
3 : 4
ОТ
Финляндия U20
1:0 Каменев (Проворов, Лазарев) – 04:50 (5x4) 1:1 Лайне (Ахо, Пульюярви) – 40:24 (5x5) 2:1 Светлаков – 41:41 (5x5) 2:2 Ахо (Пульюярви, Лайне) – 50:07 (5x5) 2:3 Рантанен (Саариярви, Калапудас) – 57:51 (5x4) 3:3 Светлаков (Проворов, Рыков) – 59:54 (5x5) 3:4 Капанен (Саарела) – 61:33 (4x4)
На молодёжном чемпионате мира 2026 года сборная США вылетела на стадии четвертьфинала, потерпев поражение от Финляндии в овертайме 3:4. Канада не смогла выйти в финал, оступившись в игре с Чехией в полуфинале (4:6).
U20 ЧМ-2026 . Финал
06 января 2026, вторник. 04:30 МСК
Швеция U20
Не начался
Чехия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В финале с Чехией сыграет сборная Швеции. Матч пройдёт 6 января, его начало запланировано на 4:30 по московскому времени. За бронзу сыграют Канада и Финляндия, их игра пройдёт в тот же день и начнётся в 0:30 мск.
