Финал МЧМ по хоккею впервые с 2016 года пройдёт без участия США или Канады

Молодёжный чемпионат мира 2026 года станет первым за 10 лет первенством, в финальном матче которого не сыграет ни сборная США, ни национальная команда Канады. В 2016 году в решающей игре победу одержала Финляндия, обыгравшая Россию в овертайме 4:3.

На молодёжном чемпионате мира 2026 года сборная США вылетела на стадии четвертьфинала, потерпев поражение от Финляндии в овертайме 3:4. Канада не смогла выйти в финал, оступившись в игре с Чехией в полуфинале (4:6).

В финале с Чехией сыграет сборная Швеции. Матч пройдёт 6 января, его начало запланировано на 4:30 по московскому времени. За бронзу сыграют Канада и Финляндия, их игра пройдёт в тот же день и начнётся в 0:30 мск.