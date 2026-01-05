Результаты матчей НХЛ на 5 января 2026 года

В ночь на 5 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 5 января 2026 года:

«Даллас Старз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:4 ОТ;

«Коламбус Блю Джекетс» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:5 ОТ;

«Флорида Пантерз» — «Колорадо Эвеланш» — 2:1;

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Каролина Харрикейнз» — 1:3;

«Чикаго Блэкхоукс» — «Вегас Голден Найтс» — 3:2 ОТ.

Отметим, что в ночь на 6 января в НХЛ будет сыграно пять матчей регулярного чемпионата, следить за их результатами можно в матч-центре «Чемпионата».