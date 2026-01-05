Расписание матчей МХЛ на 5 января 2026 года

Сегодня, 5 января, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 28 декабря 2025 года (время московское):

11:00. «Толпар» — «Молот»;

17:00. «Снежные Барсы» — «Сибирские Снайперы»;

17:00 «Красная Машина-Юниор» — «Спартак»;

19:00 «Динамо-Шинник» — «Локо».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 61 очком после 34 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 54 очка после 36 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.